Eisenberg (dpa/th) - Thüringens FDP zieht mit Tim Wagner an der Spitze in die Bundestagswahl. Der 43-Jährige wurde auf einer Landesvertreterversammlung mit 81 Prozent der Stimmen ohne Gegenkandidaten an die Spitze der Landesliste gewählt. Wagner, der auch Landesgeschäftsführer der Liberalen ist, lebt in Jena. Er gehört dem Bundestag seit dem vergangenen Jahr an, als er für den Thüringer Reginald Hanke nachrückte.