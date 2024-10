Kemmerich für FDP-Austritt aus der Ampel-Koalition

Kemmerich ist auch innerhalb der FDP umstritten - auch wegen seiner Wahl mit Stimmen von CDU und vor allem AfD 2020 zum kurzzeitigen Thüringer Ministerpräsidenten. An diesem Wochenende will die FDP auf einem Parteitag in Ilmenau einen neuen Vorstand wählen.