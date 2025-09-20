Wie mag sie sich wohl gefühlt haben, als Carolin Weimer nach mehr als 80 Kilometern am Stück – an einem der längsten Tage des Jahres, vom 13. auf den 14. Juni – die Sonne um kurz nach fünf Uhr über Thüringen wieder aufgehen sah. Jene Sonne, die sie bereits Stunden zuvor hatte untergehen sehen? Mit bemerkenswerter Ausdauer und mentaler Stärke hat Carolin Weimer eine außergewöhnliche sportliche Leistung vollbracht: In 30 Stunden und 5 Minuten lief die Extremsportlerin aus Sonneberg den gesamten Rennsteig – von Blankenstein im Saale-Orla-Kreis am Nachmittag bis Hörschel bei Eisenach am nächsten Abend – ohne Unterbrechung, ohne Schlaf, nur mit kurzen Frühstücks- und Hygienepausen.