Vivian Rottstedt, die Direktkandidatin der AfD für die Wahl des Thüringer Landtags, hat im Wahlkreis Meiningen einen haushohen Sieg eingefahren. Sie erhielt fast neun Prozent der Stimmen mehr als der zweitplatzierte Erik Thürmer von der CDU. „Die Menschen wollen Veränderung“, meinte Vivian Rottstedt am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung zu dem deutlichen Ergebnis. Persönlich sei sie an zahlreichen Wahlständen anzutreffen gewesen und habe sich den Menschen vorgestellt. In Kaltennordheim habe sie zum Familienfest eingeladen und auch sonst sei man im ländlichen Raum stark unterwegs gewesen. Nur in fünf Kommunen hat die AfD-Kandidatin nicht die meisten Stimmen erhalten. „Mit so einem großen Abstand habe ich nicht gerechnet“, zeigt sie sich über die 2726 Stimmen Vorsprung auf CDU-Kandidat Thürmer überrascht. Vivian Rottstedt wird nun ein Wahlkreisbüro in Meiningen einrichten. Wo sich das genau befindet, konnte sie noch nicht sagen. Dazu werde es erst noch Gespräche mit Vermietern geben.