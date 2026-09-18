Thüringer Landtag: Was mit dem Geld der zerbrochenen BSW-Fraktion passiert

Wie geht es mit den Ausschüssen weiter?

Nach der Abspaltung mussten die Ausschüsse im Landtag neu zugeschnitten werden. Wenn die drei Abgeordneten von DSZ. einen Gruppenstatus erreichen, könnten sich diese Zuschnitte aber noch einmal ändern. Grund ist, dass immer das Verhältnis von Opposition und Regierung in den Ausschüssen abgebildet sein muss.

Nach dem Neuzuschnitt sind die Ausschüsse mit jeweils elf statt bisher zwölf Abgeordneten besetzt. Erlangt DSZ. Gruppenstatus, würden die Ausschüsse größer werden - damit die Gruppe dann einen Ausschussvertreter schicken könnte und die Verhältnisse trotzdem gewahrt bleiben.

Derzeit ist geplant, dass der Landtag in seiner Sitzung im Oktober über den Gruppenstatus der drei Abgeordneten entscheidet. Ab vier Abgeordneten, die sich als Gruppe zusammenschließen, würde diese Entscheidung entfallen. Ab dieser Anzahl ist eine Gruppe anzuerkennen.

Gab es schon einmal eine Fraktionsauflösung?

Es gab schon einmal eine Abspaltung. Im Jahr 2021 verließ die Abgeordnete Ute Bergner die damalige FDP-Fraktion, die daraufhin ihren Fraktionsstatus einbüßte. Mit vier Abgeordneten statt fünf ging es dann weiter als FDP-Gruppe.