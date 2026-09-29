Wenn sich auch Fachleute nicht sicher seien, dass ein solches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolgsaussichten habe, sollte gefragt werden, ob damit die AfD noch gestärkt werde, so Bühl. Die starken Wahlergebnisse der AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnten "nicht das überzeugende Argument für ein Verbotsverfahren sein". Seine Erwartung, dass bei der Anhörung völlig neue Argumente zu einem Verbotsverfahren kommen, sei überschaubar.