Erfurt (dpa/th) - Einen Tag vor einer Expertenanhörung im Landtag vertritt die Thüringer Regierungskoalition unterschiedliche Positionen zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Während Vertreter der Fraktionen von SPD und Thüringen.Gerecht (vormals BSW) eine Prüfung eines AfD-Verbots durch das Bundesverfassungsgericht befürworteten, meldete der größte Koalitionspartner CDU deutliche Zweifel an. Ein Verbotsverfahren könne nur das letzte Mittel sein, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in Erfurt.