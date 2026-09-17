Thüringer Landtag: SPD will Demokratieprogramme besser vor AfD schützen

Erfurt (dpa/th) - Mit ihrem Vorstoß für ein Demokratiefördergesetz will die Thüringer SPD-Landtagsfraktion bestehende Demokratieprogramme auch vor einem möglichen Einfluss der AfD etwas besser schützen. "Natürlich könnte eine Regierung, die wir hier nicht gerne haben wollen, natürlich auch Gesetze ändern, aber es wäre auf jeden Fall schwieriger als einfach mit einem Federstrich Leistungen im Vollzug von Regierungsarbeit einfach einzustellen", sagte SPD-Vize-Fraktionschefin Dorothea Marx in Erfurt.