Die AfD mit ihrem Rechtsaußen Björn Höcke an der Spitze stellt in Thüringen die stärkste Landtagsfraktion und hat mit 32 von 88 Abgeordneten eine sogenannte Sperrminorität, mit der sie wichtige Entscheidungen verhindern kann, für die eine Zweidrittel-Mehrheit nötig ist. AfD-Vertreter werfen den anderen Fraktionen vor, die stärkste Fraktion auszugrenzen. Die AfD ist in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und wird beobachtet.