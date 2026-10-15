Thüringer Landtag: Linke findet Sparpläne der Landesregierung falsch

Erfurt (dpa/th) - Die oppositionelle Thüringer Linke-Fraktion hält die von der Landesregierung in Aussicht gestellten Sparmaßnahmen für falsch. "Es ist der falsche Weg, Förderprogramme und Personalstellen pauschal zu streichen", erklärte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Ronald Hande. Zwar stelle die mittelfristige Finanzplanung das Land vor Herausforderungen, allerdings bleibe abzuwarten, ob die prognostizierte Entwicklung auch so drastisch eintrete. "Wir lehnen die politische Instrumentalisierung dieses Frühwarnsystems zur Umsetzung von radikalen Sparmaßnahmen strikt ab", sagte Hande.