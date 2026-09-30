Erfurt - Der Jurist Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte wirft der AfD vor, die demokratische Grundordnung beseitigen zu wollen. "In der AfD ist ein rassistisches, nationalvölkisches Weltbild fest verankert", sagte Cremer bei einer Anhörung zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren im Thüringer Landtag in Erfurt. "Die AfD zielt auf die Beseitigung der demokratischen Grundordnung ab", sagte er. Ein Parteiverbotsverfahren habe hohe Hürden, so Cremer. "Im Fall der AfD sehe ich sie als erfüllt an."