Der Stand der Berufsfachschule Glas war jüngst im Thüringer Landtag ein Anziehungspunkt. Zum Tag der offenen Tür des Landtags präsentierte sich der Landkreis Sonneberg mit einem großen Gemeinschaftsstand in Erfurt vor zahlreichem Publikum. Neben der Berufsfachschule Glas auch die Privatbrauerei Gessner, der Naturpark Thüringer Wald mit Kreiswegewart Ralf Kirchner, der Thüringer-Wald-Shop, die Medinos-Kliniken, die Stadt Steinach und die Gemeinde Frankenblick sowie ein touristischer Informationsstand des Landkreises mit Broschüren der Tourismusregion Coburg-Rennsteig, der Stadt Sonneberg und der Stadt Lauscha. Neben Landrat Robert Sesselmann (AfD) sowie Ministerpräsident Mario Voigt und Justizministerin Beate Meißner (beide CDU) schauten mehrere Landespolitiker vorbei.