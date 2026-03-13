Thüringer Landtag: Dirk Hoffmeister will für BSW-Fraktionsvorsitz kandidieren

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer BSW-Abgeordnete Dirk Hoffmeister will Vorsitzender seiner Fraktion werden. "Ja, ich werde kandidieren", schrieb Hoffmeister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Hoffmeister ist aktuell der bildungspolitische Sprecher der Thüringer BSW-Fraktion. Vor seiner politischen Karriere war er Gymnasiallehrer, Schulleiter und im Bereich der Lehrerbildung tätig.