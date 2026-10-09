Thüringer Landtag: Braucht Thüringen eine Arbeitskammer? Abgeordnete uneins

Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Fraktion lehnt weiterhin eine Thüringer Arbeitskammer ab. "Keine weitere Pflichtkammer - das steht für uns nicht zur Disposition", machte die arbeitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Jane Croll, klar. Der Gesetzentwurf zur Schaffung einer solchen Kammer kam von der Linke-Fraktion - und scheiterte. Auch die Fraktionen von Thüringen.Gerecht, SPD und AfD stimmten gegen eine Ausschussüberweisung. Der SPD-Abgeordnete Moritz Kalthoff scherte aus und stimmte für Überweisung.