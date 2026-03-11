Bewegung beim Spitzenpersonal des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Thüringen: Es wird einen Wechsel an der Spitze des Fraktionsvorstands der BSW-Fraktion geben, teilte die Partei am Mittwochvormittag in Erfurt mit. Frank Augsten stelle aus persönlichen Gründen sein Amt als Fraktionsvorsitzender zur Verfügung. Die Fraktion werde zeitnah eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählen. „Bis zur Neuwahl wird Frank Augsten das Amt weiterhin ausüben und die Fraktion leiten“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.