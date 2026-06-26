Thüringer Landtag: AfD und Linke überstimmen Brombeer-Koalition

Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD hat nur die Hälfte der Sitze im Parlament - bei Abstimmungen kann es also zum Patt mit der Opposition kommen. Die Linke lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD mit ihrem Fraktionschef Björn Höcke kategorisch ab. Allerdings behält sie sich vor, gegen Anträge oder auch Gesetze zu stimmen, auch wenn die AfD mit Nein stimmen könnte.