„Die stärkste Fraktion schlägt ein Mitglied des Landtags für die Wahl zur Präsidentin beziehungsweise zum Präsidenten vor.“ So steht es in der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags - und so ist es bundesweit üblich. Auf dieser Grundlage stellte in den bisherigen sieben Wahlperioden seit der Neugründung Thüringens stets die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten. Von 1990 bis 2019 war es die CDU; in der nun zu Ende gegangenen Wahlperiode war es die Linke. Bei der Landtagswahl am 1. September wurde bekanntermaßen die AfD stärkste Kraft. Die übrigen vier Fraktionen im Landtag wollen der Partei, die der Thüringer Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, den Präsidentenposten jedoch nicht zugestehen.