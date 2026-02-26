Es ist ein Rückschlag für die Brombeer-Landesregierung und vor allem den größten Partner im Bündnis aus CDU, SPD und BSW: Der Mann, der eigentlich als neuer Chef des Thüringer Landesverwaltungsamtes vorgesehen war, will den Job nach Informationen unserer Redaktion nun offenbar doch nicht machen. Nach übereinstimmenden Angaben mehrerer mit der Angelegenheit vertrauter Personen hat der Eisenacher CDU-Politiker René Kliebisch darum gebeten, seine bisherige Abordnung ans Landesverwaltungsamt zu beenden. Dort hatte Kliebisch bis vor Kurzem als Vizepräsident der Behörde gearbeitet mit dem Ziel, sich so einzuarbeiten, dass er in einigen Monaten den Posten des Präsidenten übernehmen kann. Diesen Job hat seit vielen Jahren der SPD-Politiker Frank Roßner inne. Nun muss die Landesregierung die Suche nach einem Nachfolger für Roßner von vorne beginnen. Kliebisch war von der CDU als Nachfolger Roßners vorgeschlagen worden.