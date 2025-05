Weniger Bürokratie wagen: Dieses hehre Ziel steht nicht erst seit der aktuellen staatskritischen Krisenstimmung in Parteiprogrammen von Liberalen und Konservativen, aber auch im Brombeer-Koalitionsvertrag. Etwas vorlaut bekennt sich nun die Thüringer CDU zu schnellen Maßnahmen, an denen so viele Politiker bislang zuverlässig gescheitert sind. Erinnert sich noch jemand an den CSU-Bürokraten Edmund Stoiber, der die EU-Behörden ausmisten sollte? Solch krasse Erfolglosigkeit ist den Thüringer Koalitionären nicht zu wünschen, aber zuzutrauen. Schon dass sie die Spitzenebene ihrer Landesbürokratie erst mal kräftig aufstocken, zeigt die typische Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Verloren haben die Antibürokraten aber regelmäßig auch gegen das Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Sicherheit, für das (Wahlprogramme verschweigen es) die Bürokratie (also ein gründlicher und vorschriftengetreuer Verwaltungsprozess) auch steht. Der erste Einsturz nach superschneller Baugenehmigung, der erste große Fördermittelbetrug mangels penibler Kontrolle, der erste Korruptionsfall, weil nach Gusto und nicht nach Formular entschieden wurde: Spätestens dann wird es wieder langsamer mit dem Abbau von Regeln. Bürokratie ist nicht nur schlecht.