Viertens: Mehrheiten im Parlament

Von der einst 15 Mitglieder zählenden BSW-Fraktion sind noch zehn übrig, die sich in der neuen Fraktion Thüringen.Gerecht formiert haben. Für eine stabile Mehrheit fehlen Voigts Bündnis damit nun bis zu sechs Stimmen. Bislang ist noch unklar, ob drei abtrünnige, frühere BSW-Abgeordnete die Regierungskoalition stützen. Schon vor dem Bruch in der Wagenknecht-Partei war Voigt auf die Mithilfe der Linken angewiesen. Ihr Einfluss dürfte nun gewachsen sein.

Dabei gilt das Konstrukt, das es so ähnlich auch in Sachsen gibt, für die CDU ohnehin als heikel. Denn ein Unvereinbarkeitsbeschluss aus dem Jahr 2018 verbietet der CDU jegliche Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD. Spätestens 2029 könnte das in Thüringen wieder hochrelevant werden. Es gilt als völlig unklar, ob die neue Partei von Ex-BSW-Landeschefin Katja Wolf mit dem Namen Thüringen.Gerecht Chancen hat, dann erneut in den Landtag einzuziehen. Umfragen, die die neue Partei berücksichtigen, gibt es noch nicht. Dagegen hat die Thüringer Linke-Chefin Katja Maurer schon signalisiert, dass sie ihre Partei perspektivisch auch gern wieder am Kabinettstisch sehen würde.

Fünftens: Schwache CDU

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat zudem offenbart, wie stark die CDU derzeit schwächelt. Dass die Christdemokraten bei der Landtagswahl unter die 20-Prozent-Marke gerutscht sind, hat viele erschrocken. In Umfragen zur bald anstehenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stehen die Christdemokraten zwischen sieben und zehn Prozent.

Auch Bundeskanzler und CDU-Chef Merz gilt als angeschlagen. Seit Wochen wird in den Medien die Frage diskutiert, ob er im Amt bleiben sollte oder nicht. Für Voigt ist das vor allem in der langfristigen Perspektive relevant: Vor der regulären Landtagswahl in Thüringen im Herbst 2029 wird voraussichtlich im Frühling 2029 der Deutsche Bundestag gewählt.

Auch Voigt kommt mit seiner CDU in Thüringen in den Umfragen nicht vom Fleck. Seit zwei Jahren bewegt sich die CDU in den Erhebungen bei Werten zwischen 22 und 25 Prozent. Bei der Landtagswahl im Herbst 2024 hatten die Christdemokraten 23,6 Prozent erreicht.