Staatliche Subventionen für Sport und Kultur tun uns allen gut. Beim begeisternden Start der Mini-Winterspiele in der Biathlon-Hauptstadt Oberhof konnte man das am Wochenende genau so erleben wie bei der witzigen Mini-Oper, die in der Theater-Hauptstadt Meiningen auf die Bühne gebracht wird. Spitzensport und Spitzenkultur sind teuer und daher ohne Steuergelder – auch aus der Thüringer Landeskasse – nicht möglich. Athleten und Künstler belohnen uns im Gegenzug mit tollen Erlebnissen, zu denen jeder, der will, unkomplizierten Zugang hat. Seltsam nur, dass Subventionen für die bildende Kunst offenbar anderen Regeln folgen. Da werden doch tatsächlich seit mehr als drei Jahrzehnten viele Steuer-Millionen investiert, um Malern und Bildhauern ihre Werke abzukaufen.