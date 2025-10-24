Ein hoher Offizier der Bundeswehr ruft die Bürger auf, sich für militärische Krisensituationen zu wappnen, um im Fall der Fälle heil durch den Alltag zu kommen. Auf den ersten Blick ist das ein – in diesen Zeiten wohl nicht ganz unnötiger – guter Rat zum Wohle der Mitmenschen. Auf den zweiten aber ist es eine ziemlich übergriffige Kompetenzüberschreitung der Armee. Deren Aufgabe ist es in der Demokratie, im Auftrag gewählter Regierungen und Parlamente mit militärischen Mitteln für äußere Sicherheit zu sorgen. Aus guten Gründen zieht das Grundgesetz da eine klare Trennlinie zum Zivilleben und der Politik. Wie sich die Bürger organisieren, um sich vor Gefahren aller Art schützen oder auch nicht, ist allein Sache der demokratisch verfassten Zivilgesellschaft.