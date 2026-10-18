Es war ein außergewöhnliches musikalisches Experiment, das die IG Jazz Arnstadt am Freitagabend in den historischen Prinzenhofkeller holte. Unter der Leitung des Berliner Saxophonisten und Komponisten Peter Ehwald bewies das deutsch-koreanische „Ensemble ~su“, dass echte musikalische Dialoge keine Sprachbarrieren kennen. Vor einem sichtlich faszinierten Publikum verschmolzen zeitgenössischer Jazz, freie Improvisation und jahrhundertealte koreanische Musiktradition zu einem dichten, hypnotischen Klangteppich.