Es war ein außergewöhnliches musikalisches Experiment, das die IG Jazz Arnstadt am Freitagabend in den historischen Prinzenhofkeller holte. Unter der Leitung des Berliner Saxophonisten und Komponisten Peter Ehwald bewies das deutsch-koreanische „Ensemble ~su“, dass echte musikalische Dialoge keine Sprachbarrieren kennen. Vor einem sichtlich faszinierten Publikum verschmolzen zeitgenössischer Jazz, freie Improvisation und jahrhundertealte koreanische Musiktradition zu einem dichten, hypnotischen Klangteppich.
Thüringer Jazzmeile Wo Saxofon auf koreanische Trommeln trifft
Berit Richt 18.10.2026 - 20:00 Uhr