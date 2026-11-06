Die Welt verändert sich so schnell. Heute sind Technologien noch hochmodern und nahezu unersetzlich, morgen schon könnten sie als veraltet gelten. Innovationen werden stets befürwortet, die Arbeit daran ist allgegenwärtig. In Thüringen werden diese Entwicklungen besonders gewürdigt. Mit dem Innovationspreis Thüringen zeichnet der Freistaat jedes Jahr neue Ideen, Produkte und Verfahren aus, die das Potenzial haben, Märkte zu verändern oder bestehende Probleme auf neue Weise zu lösen.