Auf ihrer seit 1988 anhaltenden Talfahrt nähert sich die Bevökkerungszahl Thüringens allmählich der Zwei-Millionen-Marke. Nach den neuesten Zahlen des Landesamtes für Statistik lebten Ende Juni noch 2,066 Millionen Menschen im Freistaat, das sind rund 22.300 oder 1,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Hält der Schwund in diesem Tempo an, dann fällt die Anzahl der Thüringer spätestens im Jahr 2029 auf weniger als zwei Millionen.