Bei Audi wurde die intelligente Mittelarm-Konsole schon einmal vorgestellt. Das Demonstrationsobjekt soll deutlich machen, wie die Zukunft im Innenraum eines Autos aussehen kann. Auf der textilen Oberfläche der Armlehne werden nicht nur Informationen angezeigt, auch Bedienelemente sind dort untergebracht. „Gemeinsam mit zwölf Partnern haben wir unser Know-how gebündelt und in einen kompakten, vielseitigen Demonstrator gepackt – mit spannenden Funktionen, innovativen Materialien und zukunftsweisenden Bedienkonzepten“, sagt Rico Chmelik, Geschäftsführer des Branchenverbandes Automotive Thüringen.