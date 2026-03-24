Thüringen bekommt eine kräftige Finanzspritze für die Forschung: Mit acht Millionen Euro wird am 9. April an der Technische Universität Ilmenau der Startschuss für einen neuen KI-Hochleistungscomputer gegeben. Thüringens Wissenschaftsminister Christian Tischner überreicht dazu im Grace-Hopper-Bau den Fördermittelbescheid – und setzt wohl damit ein deutliches Signal für den Wissenschaftsstandort.