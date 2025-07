Das nennt man wohl Dauerbrenner: Seit 2010 trainiert Herbert Müller die Handballerinnen des Thüringer HC, die unter seiner Regie mehrere Meistertitel geholt und vor zweieinhalb Monaten überraschend die European League gewonnen haben. Seit Montag läuft die Vorbereitung auf das neue Spieljahr, das am 31. August um 18 Uhr mit einem Heimspiel in der Salza-Halle Bad Langensalza gegen Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt beginnt. Wir haben mit Herbert Müller über die Saisonziele, das Erfolgsgeheimnis des Teams und die Gründe für das Auslassen der Chance gesprochen, in der Königsklasse anzutreten.