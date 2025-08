Thüringer Handwerk: Nachfolger gesucht: Vielen Handwerksbetrieben droht das Aus

Elxleben (dpa/th) - Tausende Betriebsinhaber im thüringischen Handwerk suchen in den nächsten Jahren eine Nachfolge, damit ihre Firmen bestehen bleiben. Einem Teil von ihnen droht nach Prognosen des Thüringer Handwerkstags das Aus, weil niemand übernimmt. "Wir sind gerade an einem Kipppunkt", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek, beim Besuch eines Betriebes für Heizungs- und Klimatechnik in Elxleben, bei dem zwei Mitarbeiter den Schritt an die Spitze wagten. Nur noch selten würden die Kinder der Betriebsinhaber übernehmen.