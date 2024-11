Thüringer Gesundheitswoche: Vielfältige Angebote für ein gesundes Leben

Bei einigen Veranstaltungen ist eine Teilnahme auch ganz einfach per Smartphone, Tablet oder Computer möglich, denn in diesem Jahr greift die Thüringer Gesundheitswoche erstmals auf den digitalen Bereich über: Neben klassischen Vorträgen vor Ort wird es nun auch reine Online-Formate sowie Hybridveranstaltungen geben. Hybridveranstaltungen bieten die Möglichkeit, wahlweise am Veranstaltungsort oder auch aus der Ferne teilzunehmen. So können noch mehr Menschen, unabhängig von ihrem Standort, von den wertvollen Inhalten der Gesundheitswoche profitieren und sich umfassend informieren. Die Zugangsdaten für virtuelle Teilnahmen erhalten die Teilnehmenden nach erfolgter Anmeldung jeweils kurz vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail.