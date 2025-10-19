Eine besondere Projektwoche erlebten unlängst die Grundschüler in der Kühndorfer Außenstelle der neu gegründeten Thüringer Gemeinschaftsschule „Am Dolmar“ Schwarza. Verena Artus von der Tanzschule „Chance To Dance“ in Meiningen ließ die Schüler in spannenden Projekten in verschiedene Tanzstile eintauchen, dabei coole Choreos kennenlernen und ganz nebenbei etwas für ihre Koordination und Kondition tun. Das war verbunden mit jeder Menge Spaß, viel Bewegung und am Ende mit einer tollen Abschluss-Show. Getanzt wurde täglich, mal als Klasse allein, mal als Duo (Klasse 1 und 2 zusammen, Klasse 3 und 4 zusammen) und mal die ganze Schule beim sogenannten Flashmob.