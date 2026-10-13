Was ein Sponsoren- oder Spendenlauf ist, muss den Kindern und Jugendlichen an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Grabfeld in Bibra niemand mehr erklären, fand doch jüngst ein solcher in seiner 22. Auflage statt: Ein Sportwettkampf, bei dem Schüler sich einen oder mehrere Sponsoren suchen und Geld für einen guten Zweck sammeln, indem sie möglichst viele Runden laufen – für jede dieser Runden bezahlt der oder die Unterstützer einen vorher festgelegten Betrag.