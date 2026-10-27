Thüringer Forschungspreis: Forschung zu winzigen Teilchen wird ausgezeichnet

Weimar (dpa/th) - Winzige Forschungsobjekte, große Bühne: Mit dem Thüringer Forschungspreis sind in diesem Jahr drei Teams der Universitäten Jena und Ilmenau ausgezeichnet worden. Sie hätten eindrucksvoll gezeigt, dass sich Wissenschaft mit Welten beschäftige, die im Alltag verborgen blieben, sagte Wissenschaftsminister Christian Tischner (CDU). "Erst nach jahrelangen wissenschaftlichen Untersuchungen und einzigartigen, neuen Forschungsmethoden können diese nicht sichtbaren Welten verstanden und Erkenntnisse darüber gewonnen werden."