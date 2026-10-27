Thüringer Forschungspreis: Forschung zu winzigen Teilchen wird ausgezeichnet

Im Bereich Grundlagenforschung ging der Preis an ein Jenaer Team, das sich mit Mikroorganismen im Grundwasser beschäftigt. Die Forschenden hätten nachgewiesen, dass diese winzigen Organismen an Stoffflüssen zwischen Oberfläche und Untergrund beteiligt seien. Damit sei die Vorstellung von einem isolierten Ökosystem im Untergrund verändert worden - hin zu einem eng mit der Oberfläche verbundenen Ökosystem.