766 Millionen Euro fehlen: Thüringen geht das Geld aus

Erfurt (dpa/th) - Thüringen muss mit dem nächsten Doppelhaushalt so strikte Sparrunden drehen wie noch nie in der jüngeren Landesgeschichte. "Der Konsolidierungsbedarf in dieser Größenordnung ist für Thüringen einmalig", sagte Finanzministerin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) bei der Vorlage der mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Der Freistaat werde erstmals den Spielraum für neue Schulden komplett ausschöpfen und trotzdem vor allem bei Personal und Förderprogrammen drastisch sparen müssen, kündigte Wolf an.