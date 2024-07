Ganz im Zeichen des Wettkampfs „Thüringer Feuerwehrcup im Löschangriff nass“ stand der Samstagnachmittag in der Gemeinde Brünn. 15 Mannschaften traten bei der vierten Wertungsveranstaltung an. Insgesamt sind sechs Tageswertungen, verteilt auf Thüringen, zu absolvieren. Dabei ging es nicht nur um beste Platzierungen an dem Samstagnachmittag, sondern vor allem auch um Punkte für die Gesamtwertung in diesem Feuerwehrsport – dem Thüringer Feuerwehrcup im Löschangriff nass. Integriert war der Wettkampf, der vom Brünner Feuerwehrverein und der Gemeinde Brünn veranstaltet wurde, in das Brünner Sommerfest.