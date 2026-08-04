Thüringens Industrie- und Handelskammern (IHK) protestieren gegen Pläne des Landes zur Novellierung der sogenannten Feldes- und Förderabgabe – einer Landessteuer auf sogenannte bergfreie Bodenschätze im Freistaat. Die Steuer existiert zwar schon seit den frühen 1990er Jahren, Teile davon – so die Feldesabgabe – waren jedoch bislang ausgesetzt, für andere sollen die Abgabensätze teilweise deutlich angehoben werden.