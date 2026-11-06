Wenn Anne-Kathrin Westhäuser über ihre Heimat spricht, klingt in jedem Satz ihre tiefe Verbundenheit mit. Die 38-Jährige aus Ehrenberg bei Themar hat Pharmazie studiert, zwei Apotheken im Landkreis Hildburghausen übernommen, begeistert die Menschen an Wochenenden mit Musik, engagiert sich für Vereine, Kultur und das Gemeinwesen. Dieses vielfältige Engagement würdigt die Thüringer Ehrenamtsstiftung nun mit einer besonderen Auszeichnung: Anne-Kathrin Westhäuser gehört zu den Thüringer Engagement-Botschafterinnen 2027.