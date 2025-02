Ende Januar bekamen viele Haushalte in den Moorgrunddörfern Post vom Unternehmen Eltel Networks GmbH, das in Recklinghausen seinen Sitz hat. Darin stand, dass die TEN Thüringer Energienetze gesetzlich verpflichtet sei, den Stromzähler auf ein digitales Modell umzustellen. „Mit der Durchführung wurden wir, die Eltel Networks GmbH, von der TEN beauftragt und benachrichtigen Sie hiermit über den Austausch des Zählers“, hieß es in dem Schreiben. Das sei kostenlos, der Monteur müsse jedoch freien Zugang zum Zähler bekommen.