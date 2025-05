Das viele Training im Verein, das zusätzliche Schwitzen daheim, der Ehrgeiz weiterzukommen – all das hat sich für Lena Juschkat vom Turnverein (TV) Suhl jetzt ausgezahlt. Die 15-jährige Dietzhäuserin hat bei den Thüringer Einzelmeisterschaften in Bad Blankenburg Silber gewonnen. „Das war für sie jetzt das beste Ergebnis“, sagt Susan Voelkel, eine ihrer Trainerinnen. Nur Freya Taubert war in der Altersklasse 16/17 LK 3 noch besser. Die Sondershäuserin überflügelte die Suhlerin nur am Stufenbarren. Beim Sprung, am Balken sowie am Boden lag Lena Juschkat vorn.