Thüringer Ehrenamtscard: Wer engagiert sich besonders stark ehrenamtlich?

Vor allem die ehrenamtlich Tätigen bestimmen in den Kommunen viele Bereiche des öffentlichen Leben. „In mehr als 1000 Vereinen sind Menschen im Ilm-Kreis in den Bereichen Kultur, Sport, Brandschutz, aber auch in der Jugend- und Nachwuchsarbeit aktiv. Dieses große ehrenamtliche soziale Engagement belegt die Stärke des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft“, so Landrätin Petra Enders. Mit der Verleihung der Thüringer Ehrenamtscard soll auch in diesem Jahr wieder auf dieses Engagement aufmerksam gemacht werden. Daher bittet die Landrätin die Bürger um Vorschläge, wer mit der Ehrenamtscard ausgezeichnet werden soll, heißt es aus dem Landratsamt.