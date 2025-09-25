Thüringens Finanzministerin Katja Wolf war nie in der CDU. Die heutige BSW-Politikerin ist politisch bei den Linken sozialisiert worden, die traditionell kein großes Problem damit haben, wenn der Staat Schulden macht. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Für Wolf scheint es kein Problem zu sein, während der Einbringung des ersten Haushaltsentwurfs der Brombeer-Landesregierung in den Thüringer Landtag am Mittwoch zwei Zahlen einfach mal so zu sagen, bei denen einem schon ein bisschen der Atem stocken kann. Im nächsten Jahr, sagt Wolf sachlich, soll das Land Thüringen 866 Millionen Euro neue Schulden machen. Ein Jahr später – also 2027 – dann weitere 551 Millionen Euro. In Summe also etwa 1,4 Milliarden Euro in den zwei Jahren, in denen der Doppelhaushalt 2026/2027 gelten soll. Angesichts dieser Summen, sagt Wolf danach, höre sie nun schon „die Hohepriester der Schwarzen Null aufstöhnen“.