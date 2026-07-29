Thüringer Demografiepreis: Akademie der Kinder hofft auf viele Stimmen

Große Freude bei der Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt: Das Projekt hat es in die nächste Runde des Thüringer Demografiepreises 2026 geschafft und steht nun zur öffentlichen Abstimmung.
Die Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt steht im Online-Voting zum Thüringer Demografiepreis 2026. Abstimmen ist bis Sonntag, 9. August, möglich.
Große Freude bei der Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt: Das Projekt hat es in die nächste Runde des Thüringer Demografiepreises 2026 geschafft und steht nun zur öffentlichen Abstimmung.
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Bis zum 9. August 2026 können Bürgerinnen und Bürger im Online-Voting unter www.heimat.thueringen.de ihre Stimme abgeben. Insgesamt nehmen 17 Projekte am Wettbewerb teil.
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Online-Votings. Die Akademie hofft daher auf eine breite Unterstützung aus Sonneberg und der Region.
Wer das Projekt unterstützen möchte, kann nicht nur selbst abstimmen, sondern auch Freunde, Bekannte und Familienmitglieder auf die Aktion aufmerksam machen. Jede Stimme trägt dazu bei, das Engagement der Akademie und ihre Arbeit für Kinder sichtbarer zu machen.
Die Lokalredaktion Sonneberg verlost zudem zwei Exemplare des Buches „Fantastische Geschichten – von Kindern für Kinder. Ein Lernbuch für Leseanfänger“ von Regina Trutzl.
Die Diplomdesignerin (FH) beschreibt das Buch wie folgt: „Unser Kinderlesebuch entwickelten wir, Grundschülern die Welt der Fantasie, derer Verwirklichung mithilfe von verschiedenen Farbmedien, technischen Hilfsmitteln und vor allem ihrer Beherrschung durch Lernen verständlich zu machen.“
Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail unter dem Betreff „Lernbuch für Leseanfänger“ mit seinem Namen und seiner Anschrift an gewinn-son@freies-wort.de. Auch das Einsenden per Post ist möglich unter Freies Wort, Bahnhofstraße 60, 96515 Sonneberg. Einsendeschluss ist Sonntag, 9. August 2026.
Die Gewinner werden am Montag, 10. August, online sowie am Dienstag, 11. August, im E-Paper und in der Zeitung bekanntgegeben. Der Gewinn kann ausschließlich persönlich in der Redaktion abgeholt werden.
Wer nicht zu den Gewinnern zählt, seinen Kindern oder Enkeln dennoch ein solches Buch schenken möchte, der kann dieses in der nächstgelegenen Buchhandlung unter der ISBN 978-3-9825229-4-4 bestellen.