Mit einer 75-köpfigen Delegation reisen Ministerpräsident Mario Voigt und Wirtschaftsministerin Colette Boss-John (beide CDU) an diesem Sonntag in die USA. Im Zentrum der Reise sollen die wirtschaftlichen Beziehungen stehen, denn die Vereinigten Staaten spielen für die Thüringer Wirtschaft eine Schlüsselrolle. „Ganz bewusst haben wir uns als neue Landesregierung für die USA als erstes Ziel für eine Delegationsreise entschieden – denn die USA sind der wichtigste Außenhandelsmarkt für Thüringer Unternehmen“, sagte Voigt vor der Abreise in Erfurt. Das Land auf der anderen Seite des Atlantik sei einer der wichtigsten außereuropäischen Partner für den Freistaat – wirtschaftlich, wissenschaftlich und strategisch.