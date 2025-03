In 46 Teilen will der Museologe H. E. Müllerott die Arbeit von G. J. Brückner aus der Zeit zwischen 1759 und 1761 nachdrucken, der die Abhandlung „Kirchen- und Schulstaat des Herzogthums Gotha“ veröffentlichte. Brückner ging auf damals existierende und heute teilweise verschwundene schwarzburgische Dörfer und Städte im Kirchen- und Schulstaat des Herzogtums Gotha ein. H. E. Müllerott hat diese in den Jahren 2002 bis 2004 ergänzt mit einer Einführung zum frühesten Nachweis dieser Siedlungen. Behandelt werden viele Kirchen auf ehemals kevernburgischem beziehungsweise schwarzburgischem Territorium zwischen Großkochberg und Riechheim im Norden und Gehlberg und Georgenthal im Süden. Historische Daten der Zugehörigkeit dieser im Territorium befindlichen Dörfer zum Schwarzburgischen und Erläuterungen der romanischen und gotischen Bauphase der Kirchen sind in diesen Nachdrucken aufgeführt.