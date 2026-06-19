„Wie kriegt man Politik und (Chor-)Musik zusammen?“ Die Frage von Katja Wolf, Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen, hat sie auch in ihrem Grußwort nicht eindeutig beantwortet. Doch anerkennenswert ist ihr Suchen nach der Antwort auf diese Frage allemal, stehen doch Finanzleute eher in dem Ruf des kühlen Rechnens mit Geld und weniger mit einer musischen Neigung. Doch Thüringens Finanzministerin scheint da von anderem Holz zu sein – wenn sie von einem Chorkonzert aus dem Jahr 2017 in Eisenach berichtet, als ein Chor aus den USA und einer aus Russland aufgetreten sind, und am Ende gar deren Botschaftern Tränen in den Augen standen. „Chorarbeit ist Teamarbeit“, sagt sie, „zwar ist dies auch die Politik. Aber es gibt dabei einen Unterschied: Chormusik ist einzig für die Freude da!“