Am Sonntag rocken hunderte Sänger drei Stunden lang das Suhler CCS: Unter dem Motto „Rock-Klassiker“ steigt ab 16 Uhr das Thüringer Chorfestival. Zum fünften Mal seit 2017 feiert unsere Zeitung gemeinsam mit vielen Unterstützern, Chorsängerinnen und Chorsängern und natürlich auch mit dem Publikum. Neun Laien-Chöre und die Profis vom Meininger Theater geben rockige Stücke zum Besten. Und am Schluss singen alle zusammen „Über sieben Brücken musst du geh’n“. Wer will das verpassen?