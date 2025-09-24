Am Sonntag rocken hunderte Sänger drei Stunden lang das Suhler CCS: Unter dem Motto „Rock-Klassiker“ steigt ab 16 Uhr das Thüringer Chorfestival. Zum fünften Mal seit 2017 feiert unsere Zeitung gemeinsam mit vielen Unterstützern, Chorsängerinnen und Chorsängern und natürlich auch mit dem Publikum. Neun Laien-Chöre und die Profis vom Meininger Theater geben rockige Stücke zum Besten. Und am Schluss singen alle zusammen „Über sieben Brücken musst du geh’n“. Wer will das verpassen?
Thüringer Chorfestival Zehn Chöre rocken die große Suhler Bühne
Peter Lauterbach 24.09.2025 - 14:10 Uhr