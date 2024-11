Thüringer Chorfestival: Wer singt mit? Unsere Zeitung sucht die schönsten Rockklassiker

Vier Mal haben der Verein Provinzkultur und unsere Zeitungen seit 2017 Chorsängerinnen und Chorsänger, vor allem aber das Publikum im Süden Thüringens mit dem Festival „Südthüringen singt“ begeistert. Zuletzt waren im Dezember vergangenen Jahres über 1600 Mitwirkende und Zuschauer bei der Weihnachtsausgabe unseres Chorfestivals dabei. Auf den Wogen dieser Begeisterung für die Musik haben sich die – übrigens vor allem ehrenamtlichen – Initiatoren entschlossen, die vielen Chöre unserer Heimatregion erneut zum Mitmachen zu bewegen. Es wäre doch schön, ein vielstimmiges Zeugnis des kulturellen Reichtums zwischen Thüringer Wald, Werratal und Rhön auf die Beine zu stellen: Schließlich engagieren sich viele hundert Kinder und Erwachsene in zahlreichen kleineren und größeren Chören in den Städten und Gemeinden, deren Freude am Singen einfach einmal auf eine große Bühne gehört!