Thüringer Chorfestival: Letzte Chance für einen Auftritt auf großer Bühne in Suhl

Wir freuen uns natürlich über die bislang eingegangenen tollen Bewerbungen – etwa von den Sängerinnen und Sängern von „Chorisma“ aus Meiningen oder „Corona Carminum“ aus Geraberg. Der Jugendchor des Hennebergischen Gymnasiums Schleusingen ist mit dabei – und auch „Klangvoll(k)“ aus Tiefenort. Die „Schoolvoices HBN“ werfen ihre Stimmen in den Ring, der Projektchor „Männerstimmen“ aus Neuhaus/Rwg. und „Vokalissimo“ aus Zella-Mehlis. Erstmals erreichten uns auch mehrere Bewerbungen aus den weiteren Thüringer Landen: „The Right Key Gospel Choir“ aus Saalfeld zählt zu den Interessenten für das Chorfestival, „Singsang“ aus Erfurt, der Popchor Mühlhausen, die „Birds of Paradise und die „Blackbirds“ aus Jena. „Rock-Klassiker“ lautet das Motto der fünften Festivalausgabe – wobei wir das nicht allzu eng fassen möchten. Auch populäre wie legendäre Pop-Titel sind willkommenes Repertoire.