Immer die richtige Tonart

The Right Key Gospel Choir, Saalfeld Foto: Grunert

Was ist die richtige Tonart – oder englisch: The Right Key – zum Herzen eines Menschen? Die Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten von The Right Key Gospel Choir haben da eine Idee. Sie sind auch nicht einfach ein Chor. Sie sind eine Familie. Eine mehr als dreißigköpfige. Wie in jeder Familie sind alle völlig verschieden: Journalisten, Lehrer, Pfleger, Erzieher. Die einen Ende 20, andere über 60 Jahre. Und alles dazwischen. Viele sind befreundet, manche haben sich verliebt. Ehen sind entstanden, Kinder. Der Chorleiter, Stefan Rauschelbach, ist Patenonkel. Und der Chorgesang?