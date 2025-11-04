Wenn CDU-Fraktionschef Andreas Bühl in seinem geräumigen Landtagsbüro Gäste empfängt, dürfen sie auf der Sofagarnitur Platz nehmen. Dort sind seit Neustem auch grüne Sofakissen in Herzform platziert, hergestellt von einer Polsterei aus Gehren im Ilm-Kreis - die vielleicht kuscheligste Art, Thüringen als Grünes Herz zu präsentieren. Kuschelig oder herzlich geht es in der Politik hingegen selten zu. Ein Gespräch über Reformen, riesige Neuverschuldung und Wehrhaftigkeit in Zeiten der russischen Aggression.