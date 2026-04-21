In bunt zusammengewürfelten Gruppen diskutieren Bürger frei von der Leber weg über all die Dinge, die sie in der Politik bewegen, und am Ende einigen sie sich auf gemeinsame Forderungen an ihre Landesregierung: So in etwa stellt sich die Brombeer-Koalition die Arbeit der Bürgerräte vor, die nun loslegen. Ob dieses Demokratie-Experiment zum Wohle aller Beteiligten gelingt? Das weiß keiner. Für den Mut, ein solches Projekt mit ungewissem Ausgang in die Hände ganz normaler Thüringer zu legen, haben CDU, BSW und SPD schon mal alle Achtung verdient.